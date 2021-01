Busca Enrique Rivas fuero y Nuevo Laredo lo rechaza

Compartir esta publicación













A Enrique Rivas ‘le cortaron las alas’, así lo consideró el destacado analista político y columnista tamaulipeco Alberto Guerra Salazar, señalando que la pretensión de escalar de la alcaldía a la esfera federal habría sido frustrada por la cúpula de su partido en el estado, que es encabezada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Ayer el actual alcalde realizó en Ciudad Victoria el pre registro para contender en las próximas elecciones por la diputación local por el Partido Acción Nacional.

“Su ambición era la diputación federal, él quería estar en grandes ligas, por las relaciones que se cultivan en la Ciudad de México, perteneciendo a una de las cámaras del Congreso de la Unión y bueno, le cortaron las alas, ¿por qué?, pues evidentemente algo falló en la relación entre él y el gobernador, que es de negocios. Todo este gobierno estatal se rige en negocios, por el ejercicio de los negocios, no de la política, por eso yo creo que hubo alguna falla en el reparto y le negaron el acceso a la diputación federal”, explicó Guerra Salazar

El columnista con presencia en varios medios estatales, reveló que en la dinámica de la política partidista, esta acción de regresarlo a candidato para un puesto que ya había ocupado, se traduce en un descenso de su rango.

“Entonces, esta decisión de mandarlo a una diputación local, donde ya estuvo, pues es una degradación, es una manera de decirle que hasta aquí llegó al menos con este gobierno, su carrera política”, resaltó el analista político.

YA NO LES ES ÚTIL

Para Guerra Salazar, ese proceso de degradación o de ‘hacerlo a un lado’, obedece a que ya no sería útil para los intereses de la cúpula del gobierno estatal en turno.

“Él quería tener una permanencia en la política porque es joven, pero pues ya no pudo mantener esta relación de complicidad con el gobierno del estado, ya no les es útil, entonces lo degradan, le dan oportunidad a otros actores y él, pues queda hecho a un lado.

No es ninguna exageración de parte de los observadores que él tuvo en un momento dado y a lo mejor todavía, la intención de hacer carrera para que lo condujeran a palacio de gobierno aquí en Ciudad Victoria, él quería ser Gobernador, nada más que no le alcanza la capacidad y su cuerpo de asesores son muy deficientes, no supieron darle las orientaciones debidas para que él tuviera una gestión que le hiciera trascender de las fronteras de la ciudad, del municipio”, concluyó.

Fue durante la legislatura que abarcó del 2013 al 2016 cuando Rivas ocupó la diputación local, mismo cargo por el que volverá a contender en estas elecciones y que suele ser codiciado por la figura del fuero que acompaña al puesto, al ser una medida proteccionista contra posibles acciones legales en el transcurso de su gestión.

Reacciones de la ciudania

En el marco del registro de Enrique Rivas, El Mañana realizó una encuesta en la que participaron 5 mil 835 personas -hasta el cierre de esta edición- durante la tarde y noche de ayer, de esa cantidad, el 91% (4 mil 949 votos) de los neolaredenses participantes opinaron que luego de su gestión como alcalde, no votarían por él como diputado local y un 9% (466) dijo que sí.

Los usuarios en la red, criticaron su postulación, principalmente por las condiciones en las que se encuentra la ciudad, en cuanto a obra pública se refiere y servicios de primera necesidad.

“Que descaro, quiere vivir del gobierno sin hacer su trabajo”, expresó Laura Lujan de Alvarado.

“Y quién le dijo que era buen presidente municipal como para lanzarse de diputado”, cuestionó Miguel Ramírez González.

Así como ellos, cientos de ciudadanos han emitido una opinión no favorable sobre el gobierno de Rivas, quien seguirá en el cargo de alcalde hasta 90 días antes de la elección, periodo en que la normatividad electoral obliga a los candidatos a tomar licencia.