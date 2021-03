Buscan a jóvenes para guardabosques

Emocionante ha de ser el convertirse y seguir una carrera de guardabosques, agente estatal de Parques y Vida Silvestre de Texas, los llamados Game Warden.

Por lo pronto y para jóvenes universitarios ahora en vacaciones, están contratando temporalmente para internados de prácticas.

En primavera y verano la juventud local puede darles una mano a estas mujeres y hombres, aunque si bien no es un paso dentro del proceso para convertirte en agente, sí contribuye en despertar en la juventud, el amor a esa carrera y a la postre, animarse a seguirla.

¿Sabía usted que todo lo que ocurre en el río Grande y en el Lago Casablanca, así como en ranchos, como en asuntos de pesca, cacería y animales sueltos (no ganado, ni domesticados), tiene que ver con Texas Parks and Wild Life?

Y se están contratando a estudiantes de tiempo parcial, los detalles están en; http://bit.ly/CollegeInternships21

Pase unas increíbles o diferentes vacaciones estudiantiles primaverales o veraniegas.

Solicitudes de práctica se están aceptando, con paga.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas está recibiendo solicitudes para las pasantías de verano en todas las divisiones, incluyendo la aplicación de la ley, la fauna silvestre, los parques estatales, la infraestructura, las comunicaciones, las pesquerías costeras y la pesca interior.

Requerimientos de elegibilidad, compensaciones económicas, procedimiento de solicitud y más información, puede ser obtenida en el sitio de interinatos estudiantiles; [email protected] gov o telefonear al número 254-389-4485.

