Buscan a mujer por allanar edificio

La Policía de Laredo busca a una mujer que allanó un edificio, el programa civil de recompensas en efectivo Laredo Crime Stoppers, ofrece entre 100 y mil dólares a quien les identifique a la fémina para su arresto.

Sólo hay que llamar al teléfono número 727-TIPS de LCS y decirles de quién se trata y dónde se le puede ubicar.

No se dijo si la mujer cometió un robo o cuál es la dirección donde se introdujo, pero se trata de un lugar cerrado, al que no había fácil acceso y ella no debería estar dentro.

Usted no tiene que señalarla en un juicio, ni ante alguna autoridad, nada.Solo teléfono al número 727-TIPS y dígales de quien se trata, eso es todo, ni siquiera su nombre de usted tiene que dar a la persona que conteste su teléfono.

El premio se cubrirá cuando la persona buscada sea detenida, la recompensa será para quien haya dado los datos más precisos para su arresto.

Raramente, pero se ha dado el caso que el premio se comparte en más de una persona.

“La gente está cooperando cada vez más, porque comprende que el delito no es bueno en sus alrededores, de su familia, de su hogar, de su empleo, de su negocio, todos colaborando y retiraremos de nuestro entorno los más ilícitos posibles”, dijo Colleen Rodríguez, directora ejecutiva de Crime Stoppers.

