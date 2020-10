Buscan competir taxistas ante DiDi

Compartir esta publicación













Como una forma de competir o resistir la llegada de Didi a Nuevo Laredo, los taxistas han creado su propio grupo de WhatsApp, la red social de mensajería, para dar servicio a los neolaredenses, además de que en los últimos días ha crecido la movilidad de la ciudadanía para acudir a su centro de trabajo.

En el chat del grupo “Taxista de Nuevo Laredo” hay 250 participantes y en la descripción, el administrador señala las reglas del grupo: no ventas, no groserías, no memes, solicitar y confirmar al requerir el servicio, el chofer proporcionará el número de taxi que maneja.

Los taxistas de la localidad han tenido que encontrar nuevas formas de estar en contacto con los pasajeros que a diario demandan una mejor calidad en el servicio -puntualidad, atención y unidades limpias-, por lo que han adaptado el uso de la tecnología, en este caso Whatsapp, porque la mayoría de los usuarios cuentan con esta herramienta de mensajería.

El usuario cuando entra al chat en la app de mensajería pide un taxi señalando el lugar donde se encuentra para que el conductor de la unidad pase a recogerlo; además una de las facilidades en WhatsApp es que se puede compartir la ubicación a través del chat.

Esta medida tomada por taxistas, sin duda es para ganarse a los clientes que han perdido ante el empuje de las nuevas tecnologías asociadas a plataformas como Didi.

Didi, plataforma de movilidad inteligente, y con presencia en más de 30 ciudades en el país, inició operaciones hace poco más de una semana en Nuevo Laredo, la tercera ciudad en el estado de Tamaulipas, después de Tampico y Ciudad Victoria, además en sus planes de expansión están Reynosa y Matamoros.