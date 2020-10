Buscan detener paro; ampliarán el horario

Compartir esta publicación













En el marco del paro transportista convocado por la Unión Fronteriza de Operadores, en el Puente del Comercio Mundial por las largas filas que se registran, la Autoridad Aduanera Americana (CBP), implementará un plan piloto de extensión de horario por 90 días.

Según el boletín emitido por CBP, el domingo 25 de octubre iniciará el programa estratégico que consiste en implementar una extensión del horario a la operación de mercancías los domingos tanto para exportación, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde e importación, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Aunque a los operadores manifestaron diversas opiniones, la mayoría no le atribuyó el problema al horario, sino a la demora por parte de las aduanas.

“De nada sirve que sea 24/7 si no se ponen las pilas en las aduanas, el problema son las aduanas que no les importa si cruzas o no, total a ellos sí les pagan la semana completa, mientras nosotros, a raíz de de la demora cada vez perdemos más dinero”, expresó Manuel Alvarez.

“Pueden seguir extendiendo el horario, pero los operarios seguirán igual, además ojalá chequen muy bien si realmente inician a las 8:00 de la mañana”, afirmó Javier Jiménez.

Parte de los operarios, incluso atribuyeron el problema de la demora a los pocos módulos operando, ya que para ellos sería fundamental abrir todos, y así agilizar el paso permitiendo fluidez.