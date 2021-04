Buscan estafar a los estudiantes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió sobre una estafa de suplantación de identidad del IRS que parece estar dirigida principalmente a instituciones educativas, incluidos los estudiantes y personal que tienen direcciones de correo electrónico “edu”.

El buzón [email protected] del IRS ha recibido quejas en las últimas semanas acerca de la estafa de suplantación de identidad y muchas de las direcciones de correo electrónico terminan en “.edu”, dijo Irma Treviño, vocera del IRS.

Agregó que los correos electrónicos de phishing parecen estar dirigidos a estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera en salón de fiestas de Laredo, Texas; un muerto

Los correos electrónicos sospechosos muestran el logotipo del IRS y usan varios ejemplos en la línea de asunto, como “Pago de reembolso de impuestos” o “Nuevo cálculo de su pago de reembolso de impuestos”.

Le pide a las personas que hagan clic en un enlace y envíen un formulario para reclamar su reembolso.

Las personas que reciben este correo electrónico fraudulento pueden denunciarlo al IRS.

Guarde el correo electrónico al usar “guardar como” y luego agregue ese archivo adjunto a [email protected] irs.gov o reenvíe el correo electrónico como un archivo adjunto a [email protected]

El IRS ha notificado al Centro de análisis e investigación y educación de intercambio de información (REN-ISAC) .

También se notificó al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) y a la División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS CI).

Los contribuyentes que crean que pueden haber proporcionado esta información a los ladrones de identidad deben considerar obtener de inmediato un PIN de protección de identidad.

📣 COVID-19 UPDATE (04/02):

➡️ Hospitalization rate: 1.90%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 46.86%

➡️ Fully Vaccinated: 25.15%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 70.20%

More information: https://t.co/GmabnulxWo#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GJtpVg5ovE

— City of Laredo (@cityoflaredo) April 2, 2021