Buscan a mujer por robar tienda departamental en Laredo, Texas

Una mujer robusta, de pelo castaño o caoba, cabellera lisa y con apartado por un lado, quien se mueve en una camioneta “pick up”, doble cabina, cuatro puertas y de color blanco, es buscada por robar en una tienda departamental.

Se ofrece recompensa a quien llama al teléfono 727-TIPS de Laredo Crime Stoppers y les diga quién es la mujer de piel banca, o morena clara que aparece en la fotografía, empujando un carrito de mandado.

Recién cometió robo de varios cientos de dólares en una sucursal de tienda departamental con logotipo de tiro al blanco.

La camioneta grande que tripula la fémina, es de reciente modelo, las cámara del almacén la captaron cuando se subió a la misma.

Laredo Crimes Stoppers ayuda a la Policía de Laredo a detener a los delincuentes, LCS sirve de enlace entre la agencia municipal de la ley y el residente Laredo, la organización pide al público su colaboración y les premia por identificar a los delincuentes, cuyas fotografías o videos, hace público a través de los medios de comunicación.

Ahora se trata de esta fardera, quien robó en una tienda de cadena.

El público que la conozca, nunca será identificado, solo tiene que llamar al número 727-TIPS y decir de quién se trata y donde puede ser ubicada para su arresto.

Al civil que la identifique y sus datos signifiquen el arresto de esta mujer, será premiado con entre 100 y 1 mil dólares en efectivo.

