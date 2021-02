Buscan que aseguren los vehículos

Si en su complejo habitacional, cuadra de su calle, en su colonia, ven a jóvenes con llamativos chalecos fluorescentes, siempre acompañados de policías municipales, es que están revisando los autos del vecindario y colocando señalamientos en los vehículos que encuentran abiertos, sin candado en sus puertas.

Los Detectives de la División Robo de Autos, se hacen acompañar de los chicos de la academia policial, para abarcar más territorios, mayor número de automotores, para ir viendo cual no tiene seguro en sus portezuelas y dejales en el parabrisas, un aviso.

“No es multa, no es sanción, ni siquiera una advertencia, solo es un amistoso aviso de que sus autos corren peligro, pues están abiertos, sin candado, ni alarma”, dijo Gina Gonzales, Investigadora de Robo de Autos.

Los esfuerzos de prevención no cesan por parte de la Policía de Laredo, para evitar el robo de pertenencias adentro de los vehículos, o todo el vehículo entero, por haber ido dejado sin candado.

Los cadetes dejan a la vista una llamativa tarjeta amarilla, también fosforescente, donde le informan al interesado, que su auto fue dejado sin protección.

“Tenemos en mente sí como redujimos el robo de autos, también disminuiremos todo lo posible el hurto de artículos de valor dejados por los automovilistas dentro de sus automóviles, los cuales a su vez, están abiertos”, dijo Gonzales.

El propietario de cada automotor, es pieza clave en esta campaña policiaca intensiva y permanente.

“Conforme eduquemos a la gente a cerrar sus autos, llevarse consigo sus pertenencias de valor y cerciorarse que tienen las llaves en su poder, mejores resultados tendremos, menos robos de autos y la menor cantidad de hurtos de artículos al interior de los mismos”, concluyó la detective.

