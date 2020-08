Otro soldado desaparecido de Fort Hood; lugar donde asesinaron a Vanessa Guillen

ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo operativo de búsqueda se ha iniciado en la base militar de Fort Hood en Texas, en donde asesinaron a Vanessa Guillen, en esta ocasión por un joven soldado de 23 años.

Elder Fernandes, originario de Brockton, Massachusetts, fue visto por última vez el pasado lunes, 17 de agosto, cuando su sargento personal lo dejó en su casa de Killeen, a unas cuatro millas de la base militar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Base maldita? Reportan otro soldado muerto el día que enterraron a Vanessa Guillén

Sin embargo, el joven fue reportado como desaparecido hasta el miércoles y la noche de este jueves se emitió una alerta por él, que destaca la preocupación de “garantizar su seguridad y bienestar”.

Las autoridades han detallado que al momento de su desaparición vestía pantalones cortos negros de entrenamiento físico del Ejército, una camiseta y zapatillas rojas.

Liz Miranda, representante estatal de Massachusetts, reveló que las autoridades encontraron su automóvil con todas sus pertenencias dentro, según detalla el Daily Mail.

La legisladora también informó que la madre del joven ya viajó de Massachusetts a Texas para ayudar a buscar a su hijo.

Fernandes es un especialista químico, biológico, radiológico y nuclear con la Brigada de Sustentabilidad de la Primera División de Caballería en la instalación del Ejército Central de Texas.

DEVELOPING: @USArmy asking for help finding Sgt. Elder Fernandes who disappeared from Fort Hood earlier this week. Fernandes is from Brockton. https://t.co/ppfIuCiXvZ pic.twitter.com/AREySuOUGB

— Mike Saccone (@mikesacconetv) August 21, 2020