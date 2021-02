La escalofriante teoría de ‘Buscando a Nemo’ plantea que el pececito nunca existió

Compartir esta publicación













Por medio de TikTok si hizo popular una escalofriante teoría con relación a la película Buscando a Nemo de Pixar, ésta plantea que los eventos ocurridos en la historia, en realidad no habrían sucedido.

El tiktoker asegura que todo fue producto de la imaginación de Marlin el pez payaso que busca a su hijo, y en realidad está pasando por un proceso de duelo, al haber perdido a su esposa y a todas sus crías. Es decir, el pequeño y escurridizo Nemo jamás habría existido.

La teoría expone que Nemo, el pequeño pececito que es perseguido por todo el mar por su papá Marlin y su loca compañera Dory, nunca existió, y simplemente habría formado parte de un proceso psicológico de superación por la muerte de su esposa y la pérdida de todos los huevos de sus crías. ¿A caso fue una alucinación?

Una de las primeras escenas muestra cómo una barracuda devora todos los huevos del pez payaso, y el único sobreviviente eso sería Nemo, a quien promete cuidar pese a todo, y lo peor que le podría pasar a Marlin sería perder a su hijo… de lo cual va la trama de la película.

Sin embargo, el tiktoker afirma que la película completa es una referencia a las cinco etapas del duelo, buscando superar la pérdida de su esposa como de sus crías, de las que ninguna nació.

“Negación, cuando Marlin no deja que su hijo vaya a la escuela porque no es seguro; ira, cuando Marlin se enoja con Nemo porque no obedece sus órdenes; negociación, cuando trata de hablar con Dory para que lo acompañe en su búsqueda; depresión, cuando Marlin ve a su hijo en una bolsa, pensando que está muerto; y aceptación, cuando Marlin acepta su destino y deja ir a su hijo”, explica.

Además, añade que ‘nemo’ es una palabra que, en latín, significa ‘nadie’. Es decir, Marlin no habría buscado realmente a nadie, y todo habría sido producto de su imaginación en busca de superar sus problemas. Desde luego, sólo un chiflado personaje, como Dory, lo acompañaría dentro de esta odisea, aparentemente, ficticia.

Desde luego, en los comentarios no se hicieron esperar las reacciones por parte de otros usuarios de la red social, quienes afirmaron quedarse helados y perplejos; y por otro lado, quienes rechazan dicho planteamiento: “así es la película, no todo está relacionado con la muerte”, asegura un usuario.