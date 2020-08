FOTOS: ‘Los Caballeros del Zodiaco’ tendrá sus tenis edición especial

Para tener la “Fuerza de Pegaso” en los píes, la marca deportiva china, 361 Degrees, lanzará una colección de tenis edición especial de ‘Saint Seiya’, la cual estará disponible a partir del próximo 28 de agosto.

En total serán 5 modelos basados en los Caballeros de Bronce protagonistas de la historia: Seiya (Pegaso), Hyoga (Cisne), Shiryu (Dragón), Shun (Andromeda) e Ikki (Fenix). Algo a señalar es que cada par tendrá un precio distinto, no se sabe la razón.

Los más baratos son los de Andromeda, con un costo de 57.77 dólares (1272 pesos); luego los de Cisne y Fenix, costando 72.25 dólares (1591 pesos); los de Pegaso costarán 86.73 dólares (1910 pesos); y los de Dragón, 101.20 dólares (2229 pesos).

Algo a señalar es que los tenis de ‘Saint Seiya’ están programados, por el momento, sólo para venderse en el mercado chino; no se sabe si posteriormente serán liberados para otras partes del mundo, como México, aunque luce complicado.

Revisando la página oficial de la marca, el único país de América Latina donde tiene presencia es en Brasil, fuera de ello sus mercados abarcan Europa, Estados Unidos e Indonesia; de ahí que si se vendieran fuera China serían a estas 4 regiones.

Asimismo, cabe la posibilidad de que no tengan la licencia oficial por parte de Toei Animation; recordemos que las marcas chinas a veces lanzan sus productos usando los agujeros dentro de las especificaciones de las licencias; por ello pocas veces salen al mercado global.

No obstante, esperamos que haya posibilidad de ver en esta parte del mundo estos tenis de ‘Los Caballeros del Zodiaco’, tomando en cuenta la cantidad de fans que hay de los Santos de Athena en nuestro país.

#SaintSeiya Sneakers by #361Degrees, a #Sportswear manufacturer based in China. What do you think of these joints? #SneakerHeads #AnimeDrip pic.twitter.com/017HdQZdqV

— Black Anime Podcasts (@blackanimepods) August 20, 2020