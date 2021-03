Cabeza de Vaca compró municiones, armas y no las reportó: ASF

Compartir esta publicación













En la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 2019-A-28000-21-1240-2020 1240-GB-GF, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en el 2019, el gobierno de Tamaulipas, entidad donde Francisco Javier García Cabeza de Vaca es gobernador, compró armas y municiones sin reportarlas.

La auditoría indica que el gobierno estatal tampoco proporcionó el convenio interinstitucional que debió haberse formalizado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la entidad federativa para la adquisición de tales insumos, derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y de la Ciudad de México.

Cabeza de Vaca incumple normas de armas

El gobernador panista está acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La Auditoría Superior precisa que “se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, y transparencia; en virtud de que se reintegraron extemporáneamente a la Tesorería de la Federación los recursos asignados no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y no pagados al 31 de marzo de 2020, así como los rendimientos financieros no pagados a esta última fecha”. ”Tampoco se presentó evidencia de la entrega-recepción de los bienes, por 11 millones 231 mil pesos”.

Señala que “no se publicaron los resultados de la evaluación a los recursos del fondo ni se informó sobre las personas que realizaron dicha evaluación”. Establece que “se determinaron montos por aclarar de 11 millones 231 mil 75.98 pesos”.

PODRÍA INTERESARTE: AMLO:

Indaga FGR cuentas de Romero Deschamps por 309 mdp

La ASF agrega que, en la Auditoría de Cumplimiento 2019-A-28000-19-1232-2020, sobre las participaciones federales a entidades, realizó observaciones por un monto de mil 449 millones 342 mil 201.97 pesos pendientes por aclarar, y señala que “se identificaron 62 categorías que corresponden a 7 mil 544 empleados, los cuales no fueron identificados de acuerdo con el catálogo de categorías y puestos autorizados, y que representan un daño al erario de 693 millones de pesos”.

La @ASF_Mexico encontró que “el gobierno de Tamaulipas realizó pagos por encima del tabulador de sueldos, por 640 millones de pesos”. https://t.co/ROGh72AzUX — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 30, 2021

Además, “se encontró que el gobierno de Tamaulipas realizó pagos por encima del tabulador de sueldos, por 640 millones de pesos”.

Con información de El Financiero