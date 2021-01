Usa Cabeza de Vaca educación; rifa mil tabletas

Compartir esta publicación













Mientras que miles de niños necesitan equipo para tomar clases, el gobierno de Tamaulipas anunció que entregará mil tabletas electrónicas mediante rifa a niños de escuelas públicas de todo Tamaulipas.

Maestros y padres cuestionaron el programa del gobierno de Tamaulipas que pretende “rifar” mil tabletas electrónicas a niños de escasos recursos.

“¿Cúales fueron los criterios de selección? Claramente se aprecia que no conocen las escuelas”, cuestionó uno de los aplicantes.

“¿Cual es el criterio para considerar a una Escuela de Atención Prioritaria? Pues veo en la lista escuelas con buen nivel socioeconómico de Nuevo Laredo y otras como la nuestra Esc Mtro Justo Sierra y Esc Club de Leones que no han sido consideradas a pesar de que traemos alumnos de la periferia de familias con mucha necesidad que no tienen acceso a estos medios tecnológicos”, cuestionó uno de los aplicantes, quien reportó fallas en el sistema.

El gobierno del estado lanzó la convocatoria “ConTAMos con Tablet”, para sortear las tabletas en “zonas de atención prioritaria o rural”.

Además, solo permiten participar a niños de sexto de primaria y primero de secundaria, con promedio superior a ocho.

“Yo ya llené el formulario y en la parte de anexar la boleta no me permite seleccionar ningún documento ni imagen. Tengo tres días tratando y no permite seleccionar ese documento lo hice con drive y no se carga el documento tampoco”, cuestionaron, como una de las fallas en el sistema de inscripción.

