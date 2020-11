Cachorro pide a perro grande que lo salve de gato bullying (video)

Compartir esta publicación













Un cachorro es tan adorable que no pensarías lo listos que son. te pueden sorprender con sus tiernas patitas, su pequeño cuerpo, o sus ladridos suaves y agudos.

Su gracia al correr nos matan de ternura, son tan chistosos cuando caen de un pequeño borde, o cuando dan una marometa al tropezarse.

Podríamos pensar que al crecer se vuelven listos y astutos, pero no todos son así, hay unos que son vivillos desde chiquillos, como un cachorro que corrió con su hermano mayor a pedir ayuda.

Así como lo lees, no es una serie gringa, o película de adolescentes, ¡es real!, un pequeño cachorro que era atacado por un gato bullying en su propio hogar, corrió a pedirle ayuda a su hermano, aunque no eran de la misma raza este si era un perro grande que impone respeto.

El 26 de octubre, Louie, un cachorro de cuatro meses al parecer de raza French Puddle, trató de entrar en el baño de su casa en Nueva York, pero el gato Marvin, de siete años, se lo impidió propinándole un arañazo.

El pequeño can no supo defenderse, pero no iba a permitir que ese gato travieso y grosero le impidiera el paso.

Por lo que, Louie salió del baño y regresó a los pocos segundos con Leela, de un año, un perro más grande que del susto hizo saltar a Marvin.

No fue necesario que ladrara, ni que tocara al gato, sólo bastó que la hermosa Leela llegará al lugar para imponer autoridad.

El momento fue captado en video por uno de los dueños de las mascotas, luego de subirlo a las redes el suceso inmediatamente se hizo viral.

No cabe duda que los animalitos son muy parecidos a nosotros, y cada vez nos sorprenden más con sus comportamientos caprichosos, burlistas, de berrinche, o de astucia.