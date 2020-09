Perrito es plantado el día de su adopción

Compartir esta publicación













BOGOTÁ.- Se volvió viral la historia de Vicente, un perrito que la Fundación Rescátame, institución ubicada en Bogotá que da refugio a diversas mascotas con el fin de ponerlas en condiciones óptimas para que puedan conseguir un hogar, iba a dar en adopción hoy.

Pero al pequeño can lo dejaron «vestido y alborotado», así informó la organización a través de su cuenta en Facebook. Lo triste de la situación provocó que la publicación de inmediato se volviera viral.

«El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción», señaló Rescátame.

​»Después nos preguntan por qué somos tan estrictas con el proceso. ¡Por esta razón! No queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para toda la vida. Si quieres adoptar, ten en cuenta que es un compromiso para siempre, los animales no son cosas de las puedes disponer cuando se te pasen las ganas de tener un perro», agregó la organización.

Los seguidores de la página de inmediato mostraron su indignación por el abandono: «Eso no se hace, esa persona no merece un corazón tan noble como el de un cachorrito», «Desafortunadamente no hubiera quedado en buenas manos» y «No se lo merecía», fueron algunos comentarios.

Pero gracias a que el mensaje – que incluía tiernas fotos de Vicente – se compartió más de mil veces, el pequeño consiguió que otra familia se interesara en él.

«Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos. Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia. Aún tenemos más de 40 peludos en la fundación esperando un hogar», añadió la Fundación horas después de su primer mensaje viral.