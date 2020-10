Cae importación de autos usados

Compartir esta publicación













Previo a la pandemia ya era un rubro en decadencia, durante el periodo de contingencia por el Covid-19 la importación de vehículos usados no ha tenido un respiro, pues de 700 operaciones mensuales ahora apenas y se realiza un 40 por ciento de éstas, es decir 280 importaciones, reveló José Guadalupe Bautista Montoya, agente aduanal y especialista en importación de vehículos.

Reconoció que entre abril y mayo se registró un ligero repunte, pero poco significativo. “La operación de vehículos no se ha levantado’’, recalcó Bautista, argumentando que entre los factores recientes del declive se encuentran las dificultades propias de la pandemia.

Dijo que en los buenos tiempos -antes de la pandemia- se llegaron a manejar en un mes 700 vehículos y ahora apenas se realizan 280.

“La nacionalización de vehículos es muy baja, pues obviamente la economía se ha visto muy afectada por la pandemia. Por un lado, la cuestión de la economía ha pegado mucho, no hay mucho circulante de dinero, lo vemos realmente, la gente no importa.

Las importaciones que están haciendo ahorita la mayoría son las importaciones que hacen las industrias en general, las empresas productoras, prestadores de servicio quienes se dedican a producir productos terminados, pero realmente la de vehículos se ha detenido considerablemente”.

Por otro lado, el paisano no está viajando, lo hace por muchas razones, una de ellas es por el tema de seguridad y también porque muchos estados en México estuvimos en color rojo -semáforo epidemiológico- y obviamente hubo limitantes para que los paisanos no pudieran entrar al país -no más de dos personas y hasta cierta edad-.

Había muchas limitantes. Entonces ya había el temor de mucha gente de viajar hacia México por varias razones, pero principalmente por la situación de contagio”, explicó Bautista Montoya.

Aclaró que ahorita las importaciones que se hacen son las más necesarias, las que realmente se requieren -de mucha necesidad-, pero las importaciones de los automóviles prácticamente siguen muy a la baja. “Ha subido un poco a como estuvimos en abril-mayo que bajó mucho, pero ha sido poco”.

“La operación de vehículos no se ha levantado, quizá otro tipo de mercancías sí de primera necesidad. Por ejemplo, lo que más importa Nuevo Laredo es la industria automotriz, pero estamos hablando de la industria automotriz no vehículos usados, estamos hablando de plantas productivas de autos nuevos y lo que son autopartes.

Autos usados, estos no son industria, aunque están dentro del sector automotriz, pero vamos a colocarlo en otro rubro.

Cuando hablamos de autos nuevos, estamos hablando de autos que se fabrican y maquilan en México y se importan a EU y a otras partes del mundo, México es uno de los principales productores de autos, productores que fabrican autos, pero el gran porcentaje que se fabrican en México son para exportación, no son para consumo interno”, expresó.

“Son dos maquiladores de autos, o sea, a veces hemos presumido que somos el país que más automóviles produce en el mundo, producimos, pero somos maquiladores, producimos pero no es para consumo interno. La mayoría de los autos que se fabrican en las plantas ensambladoras en México son para producir vehículos que se exportan al extranjero.

Entonces qué es lo que sí importamos mucho nosotros hacia el país, autopartes. Autopartes nuevas en su mayoría que son todas las refacciones automotrices que son condensadores, amortiguadores, motores, pistones, refacciones, entre otros, en eso sí, somos uno de los países que importa más”, agregó el especialista en importación de vehículos.

Insistió, que a la Aduana lo que más importa es lo automotriz, estos productos regularmente se han mantenido en un buen nivel.

Recordó que sí hubo una baja, al desplomarse en un 30 y 40% -del 100% que se manejaba de abril-mayo, pero que en junio empezó a levantar, le siguieron julio, agosto y septiembre con buen ritmo. Entonces, ha ido a la alza.

“Y en la Aduana de Nuevo Laredo lo que más se mueve es la industria automotriz -autopartes-, y en autopartes ya subió mucho la operación pero no hemos llegado al 100 por ciento que teníamos antes de la pandemia.

Otros productos se han rezagado, el caso de los autos nuevos, vamos a decir que no son productos de primera necesidad.

¿Por qué las autopartes se importan mucho? porque es obvio, se requieren para un vehículo de transporte, si no, no te mueves. ¿Qué nos mueve al país?, los vehículos. ¿Qué mueve las mercancías?, los vehículos. ¿Qué mueve a las personas?, los vehículos. Obviamente los vehículos necesitan partes: la refacción. Si no hay refacción, los vehículos se paran. Y si paran no hay movimiento de carga, no hay movimiento de personas, por eso es elemental, son esenciales”, finalizó Bautista Montoya.