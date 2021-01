Caen 96 migrantes indocumentados dentro de un remolque refrigerado

En un camión con remolque refrigerado viajaban 96 indocumentados, pero un can adiestrados para olfatear personas, los localizó en el punto de revisión de la carretera Interestatal 35, la tarde-noche del viernes 15.

Entre los 96 indocumentados, iban nueve niños no acompañados por un adulto.

Ecuador, Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala y México son los países de origen de los extranjeros sin documentos migratorios.

La Patrulla Fronteriza reportó que llegó un tráiler al punto de revisión, en la milla 29, al norte de esta frontera y el K9 alertó a los federales uniformados en color verde, de que había anomalías tanto en la cabina del tractor como en el remoque con sistema de refrigeración o congelación de productos perecederos.

El camión-caja fue enviado a segunda revisión con el aparato de rayos equis y la imagen no intrusiva, dio positivo a la presencia de más gente además del chofer norteamericano, en la cabina del camión.

También viajaban decenas de indocumentados en el remolque refrigerado.

Bajaron a 96 extranjeros sin documentos migratorios, de seis países de América.

Ninguno traía cubrebocas, además de que viajaban hombro con hombro, sin guardar distancia social, ni adoptando alguna medida contra la pandemia de Covid-19.

Todos los adultos fueron arrestados, la investigación continúa.

