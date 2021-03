Caen con revólver y diversas drogas

Par de tipos fueron detenidos por la Policía de Laredo con diversas drogas: 19.4 kilogramos de metanfetaminas, 8.7 gramos de heroína y una pistola tipo revólver calibre 38 Special.

Se trata de Kevin Ray Garza, de 42 años, y Arcadio Alegría, de 32, arrestados este jueves 4 de marzo en unos apartamentos de la cuadra 13 de la calle Philadelphia, entre las avenidas Convent y Salinas, barrio Los Amores.

Como parte de una investigación de los agentes municipales, los dos hombres enfrentan cargos de manufacturar y acondicionar sustancias controladas, pues tenían 16 bultos en cinta negra para cables de electricidad, las cuales contenían drogas: Krystal o Ice, como se conoce a las metanfetaminas, una bolsita y una jeringa con heroína.

Fueron los agentes de Pandillas y Bandas Criminales de la Policía de Laredo junto con Mariscales de Estado Unidos (US Marshals), Investigadores de Seguridad Doméstica (HSI), Detectives del Delito del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Todo inició de una investigación de pandillas y grupos criminales al interior de las cárceles de Texas, ya que este par de hombres, forman parte de estas agrupaciones.

