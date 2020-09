Caen por pandemia males intestinales

Las personas tienen miedo de salir a consultar por temor a contagiarse de coronavirus, lo que ha influido en que ya no consumen tanto alimento en la calle

Lo bueno de la pandemia en esta temporada de altas temperaturas es que las consultas por problemas intestinales bajaron más de un 50 por ciento, no así en las respiratorias, ya que éstas se han mantenido al igual que las atenciones a diabéticos, hipertensos y control prenatal.

Y no es para menos, las personas tienen miedo de salir a consultar por temor a contagiarse de coronavirus, lo que ha influido en que ya no consumen tanto alimento en la calle y han adoptado la medida del lavado de manos, lo que derivó a que sean pocos los casos que se presentan por problemas gastrointestinales, declaró Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

“Lo que estamos haciendo ahora como Secretaría de Salud, es que se normalice la consulta con todas las medidas de prevención necesarias y buscar la forma de que todos los pacientes crónicos degenerativos sean citados con un horario específico para que no tengan problemas”, detalló.

Señaló que la consulta en pacientes crónicos por estas causas no fue como en otros años, y en el caso de las gastrointestinales descendió a 50 por ciento, por el lavado de manos, lo que espera que la población lo adopte ya como un hábito en sus vidas, y que de paso beneficiará como medida de prevención para la influenza.

“Estas acciones deben de ser consideradas como una cultura y un hábito para prevenir enfermedades, ya que lavarse las manos disminuye a más de 95 por ciento el contagio de este tipo de padecimiento y muchos otros”, concluyó González Arrambide.