Ola de calor en California causa apagones, incendios y casas destruídas

Compartir esta publicación













Una ola de calor de varios días se intensificó este viernes hasta provocar que la red eléctrica de California se encontrara sobrepasada por la alta demanda de energía.

La empresa que administra el servicio de luz puso en marcha un plan de cortes de luz temporales para gestionar la emergencia, algo que no ocurría desde 2001.

Un fuego en el condado de Los Ángeles que empezó el miércoles por la tarde quemó más de 17,000 acres y solo se había contenido en un 12% el viernes por la noche. Algunas casas resultaron destruidas o dañadas.

El Operador del Sistema Independiente de California (California ISO), la entidad independiente que administra la red eléctrica del estado, emitió una alerta de emergencia alrededor de las 6:30 pm, hora local. Al hacer eso, ordenó a las empresas de servicios públicos de todo el estado que redujeran sus cargas de energía.

TE PUEDE INTERESAR: Emiten alerta Amber por secuestro de cinco niños en Texas

Más de 300.000 clientes, tanto en el norte como en el sur de California, llegaron a quedarse sin electricidad el viernes por la noche, según un rastreador de cortes energéticos y apagones consultado por nuestra cadena hermana NBC News.

La empresa energética más grande del estado, Pacific Gas & Electric (PG&E), informó de que puso en marcha cortes de luz rotatorios que impactaron a aproximadamente 220,000 clientes. El fin del plan se fijó a las 11 pm, hora local. En la noche del viernes, California ISO declaró terminada la emergencia.

La medida se produjo cuando las temperaturas alcanzaron los tres dígitos en muchas áreas de estado y el uso del aire acondicionado se disparó. Las temperaturas estuvieron entre 10 y 20 ºF por encima de lo habitual, según una portavoz de California ISO.

Se espera que la ola de calor dure hasta la próxima semana. El operador de la red eléctrica entonces decidirá si continúan las interrupciones según evolucione la situación. Hasta el momento, Los Ángeles, que tiene su propio sistema de generación de energía, no se vio afectada por cortes, según la agencia de noticias The Associated Press.

Well, this is some terrible timing: on top of continued record heat today and beyond, risk of thunderstorms with dry lightning also rising. High-res models depicting pretty widespread elevated convection central and northern California. Major fire weather threat… #CAwx #CAfire pic.twitter.com/wV9bpgtNh0 — Daniel Swain (@Weather_West) August 15, 2020

En el área de Lake Hughes, al norte de Los Ángeles, siguen en vigor órdenes de evacuación para residentes debido a la propagación del incendio que afecta este territorio desde hace días.

Miles de casas y otros edificios están amenazados por las llamas, alertaron los bomberos de ese condado. El jueves por la noche la Cruz Roja había sugerido a las personas que estuvieran en la zona que se quedaran en sus carros.

También hay algunos otros incendios activos en California, según su Departamento Forestal y de Protección contra Incendios: uno que quemó más de 33,000 acres en una zona en el este de Los Ángeles ya está casi del todo contenido. Otro ubicado en la misma parte del estado, aunque un poco más al norte, todavía no tiene contención tras arrasar 2,500 acres.

Y este problema no afecta solo allí: hay alertas activas en Wyoming, Oregon y Washington, mientras que Colorado está combatiendo contra el cuarto peor incendio de su historia, con más de 73,000 acres quemados en el oeste del este estado, al norte de Grand Junction.

Además de la posibilidad de que la ola de calor provoque golpes de calor y otros problemas de salud, las autoridades sanitarias de California manifestaron preocupación por la de que las personas llenen playas, lagos y otras áreas de recreación en busca de reparo de las altas temperaturas sin tomar las debidas precauciones por la crisis sanitaria del COVID-19.

Wildfires Continue to Burn Throughout Southern California Extremely hot weather conditions and wind brought on by the current heat wave have played a role in the recent wildfires that have sparked across Southern California. https://t.co/yoKIZikoy0#punjabisongs #radio #ne… pic.twitter.com/47eZe7XleJ — Punjabi Radio Los Angeles (@lapunjabiradio) August 15, 2020