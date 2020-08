Famosa Pizzería en Estados Unidos se declara en bancarrota

ESTADOS UNIDOS.- Una cadena más de comida rápida (pizzería) se ha declarado en bancarrota por la pandemia de coronavirus y eso significa el cierre de sus sucursales.

California Pizza Kitchen se declaró en bancarrota ya que la pandemia y la carga de su deuda obstaculizan sus operaciones.

La cadena de pizzas, con 35 años de historia, presentó el jueves el Capítulo 11, explicando que el proceso lo ayudará a “reducir su carga de deuda a largo plazo y salir rápidamente de la bancarrota como una compañía mucho más fuerte”.

La compañía advirtió que cerrará ubicaciones no rentables, pero no dijo cuántos de sus 200 restaurantes globales se verán afectados.

“El impacto sin precedentes de Covid-19 en nuestras operaciones ciertamente creó desafíos adicionales, pero este acuerdo de nuestros prestamistas demuestra su compromiso con la viabilidad de CPK como un negocio en curso”, dijo el CEO Jim Hyatt en un comunicado.

La pizzería California Pizza Kitchen aseguró casi $47 millones en nueva financiación para garantizar que las operaciones continúen normalmente. Tiene alrededor de $13 millones en efectivo y no ha pagado el alquiler en los últimos meses en la mayoría de sus ubicaciones.

El cierre temporal de las comidas en el interior también ha sido brutal para la compañía, porque las comidas en las instalaciones representan el 80 por ciento de sus ventas, dijo la compañía en un documento.

Actualmente, los ingresos han bajado un 40 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, destacó.

Los restaurantes, en particular las cadenas informales como CPK, han estado luchando en los últimos meses.

El cierre de los restaurantes al público en algunos estados y la economía aproximada del uso de aplicaciones de terceros como Uber Eats o DoorDash, que aumentan los costos de los restaurantes y alientan a los comensales a comer en casa, es una propuesta perdida para muchos.

En los últimos meses, la empresa matriz de Chuck E. Cheese, la cadena italiana Vapiano, la unidad estadounidense de Le Pain Quotidien y FoodFirst Global Restaurants, propietaria de Bravo y Brio, se han declarado en bancarrota.

Incluso los grandes franquiciados, como NPC International, que opera miles de ubicaciones de Pizza Hut y Wendy’s, actualmente están navegando por el proceso del Capítulo 11.

