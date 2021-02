Calles cerradas en Laredo, Texas por ‘hielo negro’; tome precaución

Gran cantidad de calles, libramientos, vías rápidas, pasos a desnivel, puentes y rampas están cerradas en Laredo, desde las 05:06 de la tarde de este domingo iniciaron las acciones de la Policía de Laredo, debido al hielo negro en el piso.

Calles cerradas y apagones en mucho sectores incluidos hospitales en Centro Médico de Laredo, Hospital de Especialidades y el retama Laredo Nurse.

Entre muchos sectores sin luz, están los poblados de Rio Bravo y El Cenizo, mismo que la empresa AEP reparaba desde antes de amanecer.

Express Way o carretera interestatal 35, desde calle Victoria en el centro histórico hasta el cruce con bulevar Bob Bullock bajo el interconector Milo en la milla 8 norte, está cerrado, desde el domingo por la tarde-noche.

Todo empezó a la hora citada antes de oscurecer el domingo, en el puente Lafayette, justo en el centro histórico de Laredo.

Luego a las 06:44 de la tarde cerraron el puente en Washington y Meadow en el barrio Chacón y siguió casi todos los cruceros de Bob Bullock a las 07:50 de la noche, empezando desde la carretera 35 a McPherson hacia el este, por hielo en el piso.

UPDATE- Salvation Army is closed!

❄️As we prepare for freezing temperatures in the upcoming days, we want to encourage that if you or someone you know is in need of shelter, please share this information. pic.twitter.com/Ff03XJgfsE

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 14, 2021