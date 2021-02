VIDEO: Cámara de auto Tesla capta robo en plena carretera

Una cámara de control instalada en el salpicadero de un coche Tesla captó este viernes un robo en plena carretera en San Francisco (California, EE.UU.). La grabación fue compartida en Twitter por un usuario llamado Alex.

Highway robbery in SF- caught on my TeslaCam. pic.twitter.com/oZ8RFgboCm

— Alex (@amegregan5) February 6, 2021