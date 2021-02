Fuerte nevada sorprende a camellos en el caliente desierto de Arabia Saudita VIDEOS

La nevada llegó a Medio Oriente… El pasado miércoles, una espesa capa blanca cubrió regiones de Arabia saudita, Siria, Libano, Jordania e Israel, lugares en donde no había nevado desde hace años y sorprendió a personas y camellos.

A través de redes sociales, los locales compartieron imágenes de la nevada, entre ellos, un video de tres camellos en la zona montañosa que rodea Tabuk.

Las autoridades sauditas emitieron el miércoles advertencias meteorológicas que incluyen tormentas eléctricas, lluvias de nieve y fuertes vientos en gran parte del país.

De acuerdo con Arab News, en Jordania, la campaña de vacunación Covid-19 se suspendió debido a las severas condiciones climáticas. Las escuelas y universidades también posponen las clases.

Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia.

These camels 🐫 look so confused: pic.twitter.com/ScxqiiYCfC

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 18, 2021