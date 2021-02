Cameron Díaz anuncia oficialmente su retiro de la actuación; explica los motivos

Cameron Díaz protagonizó taquilleras películas de la década de 1990, entre ellas La boda de mi mejor amigo, Loco por Mary o La máscara; sin embargo, decidió alejarse de las cámaras y reflectores en 2014. Ahora, la actriz compartió que no piensa regresar a los set de grabación, pues prefiere dedicarse por completo a cuidar de su hija, Raddix Madden, quien nació en diciembre de 2019.

En una entrevista en el programa de radio Quarantined With Bruce, Cameron Díaz habló de su retiro de la actuación. Indicó que en este momento su prioridad es ser madre y esposa, una etapa que la actriz describió como “lo mejor” de su vida.

Mencionó que no puede seguir el mismo ritmo de trabajo de antes, ahora que es madre. Añadió que ni siquiera puede considerar alejarse de su hija más de 10 horas diarias para filmar alguna película.

Actualmente, Cameron Díaz está enfocada en su marca de vinos “Avaline” y, por supuesto, su familia, por este motivo señaló que no cree regresar a la pantalla grande.

“Nunca puedes decir nunca nada a la vida, yo no soy ese tipo de persona, pero, ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”, comentó.