Filtran película para adultos de Cameron Díaz

ESTADOS UNIDOS.- Cameron Díaz es una de las actrices más exitosas de Hollywood, tanto que se convirtió en una de las más cotizadas en tan poco tiempo de haber iniciado su carrera en Hollywood.

Sin embargo, antes de ser una reconocida actriz, ella ya había dado sus primeros pasos en el cine pero para adultos.

TE PUEDE INTERESAR: Niurka se ejercita en ropa interior y enciende Instagram

Quizás algunos desconocían que Cameron inició su carrera de actriz participado en películas de cine para adultos. Con tan solo 19 años, la rubia debutó en un filme de contenido sexual, dicha proyecto fue titulado “She’s No Angel” (Ella no es un ángel).

Pero tiempo después dejaría ese tipo de películas para intentar probar suerte en filmes taquilleros, es así como la oportunidad llegaría de la mano de “La Máscara”.

La actriz tuvo tanto éxito en dicho filme, que con las ganancias que obtuvo pudo comprar los derechos de la película que hizo su pasado. Asimismo, hizo varios movimientos para procurar que sus imágenes no circulen en los sitios para adultos.

Sin embargo, recientemente el vídeo de Cameron Diaz se filtró al portal Scandal Inc, una compañía rusa que obtuvo la película de forma clandestina y la vende en 40 dólares.

El pasado de Cameron quedó al descubierto de nueva cuenta, y aunque la productora de dicha película para adultos acordó no difundir su producción, mencionaron que fue inevitable recuperar hasta el último material vendido de dicho filme.

I'm so excited to continue the #LongevityBook conversation with you! https://t.co/caebB9QJVZ #KnowledgeIsPower pic.twitter.com/jiJFMXkTuX

— Cameron (@CameronDiaz) March 30, 2016