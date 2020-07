Ser camillero en tiempos de COVID-19: una labor de humanismo y empatía

'Mucha gente me ha preguntado que para qué voy a trabajar si me voy a infectar, no es momento de pensar en eso. Hay mucha gente que nos necesita', comparte Francisco gloria, camillero de un hospital de la localidad

Compartir esta publicación













Ser más humano y empático con los pacientes, es lo que la contingencia le está dejando a Francisco Gloria, quien lleva diez años como camillero dentro de un hospital de la localidad.

A pesar de los riesgos que corre, confía en que la sociedad poco a poco tome conciencia y los casos puedan ir disminuyendo, además de poder solicitar un descanso -vacaciones-. Él sabe que no es el momento, pues el personal hoy en día está escaso y su trabajo, así como el de médicos, enfermeros, intendentes, es fundamental para la vida de un paciente.

TE PUEDE INTERESAR: Cinco noticias que debes saber hoy si vives en Nuevo Laredo

“Si cualquiera de nosotros faltara, quién va a atender a tu familiar; debemos ser empáticos, yo hago lo que me gustaría que hicieran por mi familia si lo necesitara. Mucha gente me ha preguntado que para qué voy a trabajar si me voy a infectar, no es momento de pensar en eso. Hay mucha gente que nos necesita”, expresó el joven.

Francisco trabaja como camillero en el turno nocturno, uno de los horarios en los que existe una mayor carga de trabajo; en cada turno, por lo menos debe utilizar dos trajes de protección.

Dijo que los primeros días fueron claustrofóbicos, ya que el traje que deben portar para su protección es totalmente hermético, que no permite más que una mínima cantidad de aire, incluso algunos de sus compañeros casi desvanecen del calor que se puede sentir debajo de él.

TE PUEDE INTERESAR: Los 15 cines que forman parte de la historia de Nuevo Laredo

“Debido al equipo que llevamos me ha tocado ver a compañeros que los tienen que sacar del área porque comienzan a sentirse mal. Es un equipo totalmente sellado y son pocos los orificios por donde puede entrar el aire, realmente el equipo sí nos protege bien. El personal de salud sabemos cuando un paciente es de riesgo, pero la sociedad en la calle no sabe quién sí y quién no esta contagiado”, señaló.

Desde hace cinco meses el personal de salud se enfrenta a una batalla, muchos hacen hasta lo imposible por salvar la vida de un paciente con Covid, arriesgando la propia.

Para Francisco, una de sus preocupaciones es que ante la conciencia social las instituciones de salud cada vez cuenten con menos personal, porque se contagien o simplemente por el temor que existe ya no trabajen más.