Caminantes; una banda que resalta su sonido único en Nuevo Laredo

Formada en el 2018, Caminantes es una banda de Nuevo Laredo que fusiona diferentes estilos e influencias para entregar un sonido muy peculiar que los distingue de los demás.

Fernando García en la voz; Oscar Padrón en la guitarra y voz; Edgar Padrón en la batería; Hiram Rosales en la guitarra y Zuhamir Bendyaku en el bajo; hacen de Caminantes un grupo que poco a poco va forjando su carrera dentro de un género muy exigente que les ha abierto las puertas en escenarios fuera de la ciudad.

“Caminantes se volvió una banda oficial el año pasado aunque ya teníamos años juntos, el proyecto se concreto en tiempos de pandemia donde le dimos un giro inesperado a nuestro estilo para ser más escuchados en otras partes además de nuestra ciudad”, comenta Fernando.

Fue precisamente en el 2020, en el mes de octubre que lanzaron su primer sencillo que lleva por nombre “Emborracharse en Paris”, una canción donde se define a la perfección su género rock-pop, pero con un estilo muy propio.

“Emborracharse en Paris”, salió acompañada de un video que fue realizado por la propia banda y que se grabó en partes de la ciudad, esta canción fue producida por el también neolaredense Poncho Santos.

“Gracias al apoyo de nuestro productor Poncho Santos, con el cual trabajamos nuestra primera canción nos facilitó el que nuestra música llegará a más ciudades teniendo la oportunidad de tocar e café iguana en Monterrey y el pasado noviembre 2020 en Pizza Rock ubicado en Saltillo”, agregó Fernando.

PREPARAN SEGUNDO SENCILLO

Luego de debutar con su primer sencillo, Caminantes ya tiene preparado el lanzamiento de su siguiente canción que lleva por nombre “Un día más” y que de nueva cuenta da muestras de su estilo fronterizo característico.

“La canción ‘Un día más’ se convirtió en una rola llena de retos, siento que cada quien vio que la banda trabajando juntos todo se puede, me enseñó a que tengo que perder el miedo, me ayudo a colocar mi voz y a entender que debo prepararme más si quiero seguir cantando, como músico me enseñó qué hay que crear tanto como sea posible y que siempre habrá una luz que nos guíe para seguir creando música”, relató el vocalista.

Tras pasar un tiempo en el estudio, Caminantes estrenará en los siguientes días “Un día más”; por lo que piden a sus seguidores estar pendientes de sus redes sociales y sus canales de YouTube y Spotify.

“La canción se estrenará en unos cuantos días y tenemos grandes expectativas y sentimos que a la gente le va a gustar este lado B de nuestra música. Y este año 2021 entraremos al estudio a trabajar todas las canciones que serán parte del Ep ‘Lavan'”, agregó.