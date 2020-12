Camionero atropella y mata a niña, pobladores cobran venganza (VIDEO)

Compartir esta publicación













Una niña de 13 años perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba con otra mujer fue impactada por unidad del transporte público en la comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, en el Estado de México.

Tras el incidente, los pobladores quemaron esa unidad y más tarde otra de la misma línea que circulaba por la zona.

De acuerdo con reportes policiacos el accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este lunes en la calle 20 de noviembre, casi esquina con Miguel Hidalgo, en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán.

Testigos y pobladores de la zona informaron que luego de que la niña fuera atropellada por el camión de la línea Temoayenses, con número económico 123, los habitantes de la delegación comenzaron a aglomerarse y prendieron fuego a la unidad.

Alrededor de 20 patrullas del Municipio de Toluca llegaron hasta la zona, sin embargo, los pobladores no desistieron hasta que el vehículo quedó calcinado.

En medio del humo y la aglomeración de los habitantes, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Servicio Médico Forense recabó evidencias y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de la niña, quien fue identificada como habitante en la zona que respondía al nombre de Evelin. La otra mujer resultó lesionada.

Alrededor de 15 patrullas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México llegaron hasta la zona, con elementos de la dependencia, quienes sólo acordonaron y llevaron a cabo labores de ablandamiento para tratar de disminuir el tráfico por el cierre de la calle.

Los elementos policiacos municipales y estatales no intervinieron cuando los pobladores apedrearon y prendieron fuego a otra unidad del transporte público de la misma línea que circulaba por la zona.

“Estamos hartos de que los choferes siempre pasen por aquí a exceso de velocidad, nunca respetan nada y las autoridades tampoco hacen nada, esto se tiene que regular, porque no es la primera vez que alguien muere atropellado aquí y estas calles no son para ir rápido”, indicó una habitante de la zona.

“Hacemos esto como advertencia, para que vean que estamos hasta la madre y que si la policía no hace nada nosotros sí vamos a tomar cartas en el asunto, también para que vean los camioneros que con nosotros no se juega y que esto es lo que va a pasar si no se andan con cuidado”.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Toluca llegó hasta el lugar, pero los pobladores no les permitieron acercarse a los vehículos incendiados, por lo que permanecieron cerca de la zona a modo de prevención.

Los pobladores permanecieron por más de cuatro horas observando cómo se quemaban los vehículos. A las 21:30 horas ambos camiones calcinados fueron retirados por grúas. Según reportes municipales, el chofer del camión que impactó contra la motocicleta de las mujeres fue llevado ante el Ministerio Público.