¡Adiós, Trump! Camión de mudanzas frente a Casa Blanca se viraliza en redes

El video donde aparece un camión de mudanzas frente a la Casa Blanca se viralizó en las redes sociales, pues muchos de los usuarios lo celebran como el inicio de la salida de Donald Trump de la Presidencia de Estados Unidos.

Las imágenes muestran a un grupo de operarios junto al camión, mientras descargan varias plataformas de madera con cajas vacías en una de las entradas de la Casa Blanca.

En redes sociales, los comentarios de celebración no se hicieron esperar: “hemos esperado cuatro años para ver esto”, “¡qué bella vista!” o “¡está sucediendo!”.

Here's a moving truck outside of the White House to make your day just a little bit better.pic.twitter.com/WfPmgl5bnw

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) January 14, 2021