Canadá mantendrá cierre parcial de frontera con Estados Unidos

Canadá anunció que su frontera terrestre con Estados Unidos permanecerá cerrada a todos los viajes considerados no esenciales hasta el 21 de enero de 2021, medida que comenzó a implementar el pasado 21 de marzo para intentar controlar la propagación de la Covid-19.

La extensión fue anunciada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Ottawa y posteriormente confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Trudeau dijo que la medida es necesaria ante el continuo aumento de los casos en ambos lados de la frontera.

Update on our border: To keep Canadians safe, we’ve extended the measures currently in place at the Canada-US border by another 30 days. Non-essential travel between our two countries remains restricted until at least January 21st, 2021.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 11, 2020