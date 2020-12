Estas son algunas de las canciones más famosas de Armando Manzanero

Compartir esta publicación













Muere el compositor Armando Manzanero, a los 85 años de edad

A través de redes sociales se dio a conocer la noticia de la muerte del cantante y compositor.

La madrugada de este lunes 28 de diciembre murió el compositor, a los 85 años de edad, luego de haber dado positivo a Covid-19.

Representantes de la SACM (Sociedad de Autores y compositores de México) confirmaron la muerte del compositor mexicano, quien es autor de grandes éxitos de la música nacional.

Murió a las 03:20 de la mañana, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras permanecía internado por coronavirus. Hasta el momento se sabe que no habrá un velorio, sino que su cuerpo será incinerado.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de esta lamentable noticia, pues se había comunicado que el compositor había tenido una mejoría en su estado de salud luego de ser intubado por deficiencias respiratorias.

TE PUEDE INTERESAR: Armando Manzanero: Prevén extubarlo tras mejorar su estado de salud

¿Quién fue Armando Manzanero?

Armando Manzanero Canché nació en Mérida, Yucatán el 7 de diciembre de 1935, fue cantautor, compositor, músico y productor; en su legado musical cuenta con más de 400 canciones, muchas de ellas de fama internacional como “Somos Novios”; “Esta tarde vi llover”, “Contigo aprendí”.

Durante su vida participó en diversos programas musicales junto a otras celebridades nacionales, grabó más de 30 discos y musicalizó varias películas; además fungió como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

💔🖤😭😭

Esta tarde vi llover

Vi gente correr

Y no estabas tu

La otra noche vi brillar

Un lucero azul

Y no estabas tu…#ArmandoManzanero Canché ​​​ fue un cantautor, compositor, actor, músico y productor musical mexicano ganador de un Premio Grammy a la carrera artística. pic.twitter.com/8eZR5VwNHz — Marlene Hernández A 🇨🇷 (@Marlenetica) December 28, 2020

Armando Manzanero Canché nació en Mérida, Yucatán el 7 de diciembre de 1935, fue cantautor, compositor, músico y productor; en su legado musical cuenta con más de 400 canciones, muchas de ellas de fama internacional como “Somos Novios”; “Esta tarde vi llover”, “Contigo aprendí”.

Durante su vida participó en diversos programas musicales junto a otras celebridades nacionales, grabó más de 30 discos y musicalizó varias películas; además fungió como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Estos son solo algunos de sus temas

AdoroContigo aprendí

El ciego

Esperaré

Esta tarde vi llover

Me perdonas

Me vuelves loca

Mía

No

No sé tú

Que sea en un parque

Somos novios

Te creí

Te extraño