Pide AMLO castigar a responsables de disparos en protesta de Cancún

Luego de que policías lanzaran disparos al aire para dispersar una manifestación en Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso y castigar a los culpables de las agresiones, asegurando que no habrá impunidad.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza. No se deben utilizar armas, disparare, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos; entonces, no a la represión”, dijo.

Ayer, un grupo de mujeres se manifestó en el palacio de gobierno de Benito Juárez para exigir el esclarecimiento del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años de Cancún. Policías dispararon al aire para dispersar a las manifestantes; reportes indican que fueron lanzadas balas de goma, sin embargo, la alcaldesa recibió reportes de la presencia de casquillos.

En La Mañanera de hoy, el Presidente reconoció la existencia de dos versiones: una, en la que el gobierno municipal está involucrado, mientras que la otra refiere que fue la policía estatal la que perpetuó las agresiones.

De acuerdo con la presidenta municipal, Mara Lezama, en Cancún Quintana Roo hay un Mando Único, por lo que la policía local tiene el control de la seguridad, que a su vez es controlada por las autoridades estatales.

“Lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quién dio esas acciones.

“Que haya una actuación, que haya justicia rápido, hoy mismo si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe de haber impunidad, no debe haber protección a nadie”, pidió López Obrador.

Del mismo modo, el mandatario sugirió que, en caso de que no se esclarecieran los datos y las responsabilidades, los afectados deberán acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga.

“La comisión por oficio debería de intervenir, o sea, no oficiosa, sino abrir el expediente. Esperemos a que la autoridad estatal, incluso si hubiera mano negra. No especulemos, vamos a esperarnos y que el gobernador dé a conocer los hechos”, reiteró.

También, el Presidente solicitó que la Fiscalía intervenga para investigar el uso de armas de grueso calibre por parte de los elementos de seguridad.