Captan a oso en zoológico disfrutando plenamente de la nieve; VIDEO se hace viral

Blizzard es un oso polar que desde hace 25 año vive confinado en un pequeño zoológico. Ha causado sensación en las redes sociales por un video donde se le aprecia como disfrutaba plenamente de una nevada, revolcándose plácidamente en la nieve acumulada por la intensa onda gélida.

Blizzard es el oso que tiene 25 años y su video ha causado una gran sensación en Estados Unidos y en las redes sociales por su reacción al estar rodeado de nieve.

El oso polar fue captado en video mientras disfrutaba de la nieve en un zoológico de Estados Unidos ubicado en Tacoma.

MIles de usuarios de internet han disfrutado mucho ver la reacción de felicidad infinita de Blizzard, y no han dejado de compartir el video viral donde el video causa un placer compartido por el goce del oso de lo más aproximado a su habitat original.

Blizzard disfrutó de copiosa nevada que cayó en el zoológico de Point Defiance en Tacoma, en el estado de Washington.

Cada animal del zoológico Point Defiance, Tacoma, Washington, ha tomado el severo clima invernal de diferente manera, pero sin duda, el oso es el que más ha disfrutado este fenómeno natural de invierno.

La página oficial del zoológico compartió el video que ha robado suspiros y expresiones de cariño por el oso.

Este es el video que ha hecho famoso a Blizzard, prepárate para ver un momento de paz:

Al momento en que el zoológico subió el video a sus redes en poco minutos se hizo viral por el sentido de paz y confort que provoca en los cibernautas.

El zoológico compartió que el famoso Blizzard fue rescatado cuando apenas era un cachorro en Canadá.

El oso polar es considerado como un animal maduro, ya que la esperanza de vida de estos animales es de 23 años.

Los osos polares machos adultos viven más de 20 años y al llegar a su edad adulta pesan entre 350 y 680 kilogramos.

SNOW DAY! "Blizzard" the 25-year-old polar bear was in his element as he played in the snow at Point Defiance Zoo & Aquarium in Tacoma, Washington. The zoo said the polar bear was rescued as an orphaned cub in Churchill, Canada. pic.twitter.com/tg3Dz9csoe

— KDKA (@KDKA) February 16, 2021