Captan en VIDEO un tornado en Texas; alerta está vigente para el sur de EEUU

Una nueva alerta de tornado fue emitida por diferentes estaciones metereológicas para algunas regiones del sureste de Texas y el suroeste de Louisiana.

Por otro parte, usuarios reportaron un tornado en una carretera estatal de Texas. El fenómeno fue captado en video y subido a las redes sociales.

La alerta preventiva estará vigente hasta las 7:00 pm (hora del este) según el Centro de Predicción de Tormentas de Estados unidos

La alerta de tornado incluye Beaumont, Texas y Lake Charles, Louisiana.

Es probable que se produzcan algunos tornados, con un par de gran intensidad. Los vientos destructivos soplan a 120 kilómetros por hora, y también es posible que caiga granizo con algunas de las tormentas.

The weather service issued multiple tornado warnings in Texas, Mississippi and Alabama, and tornado watches included parts of six states. https://t.co/MfrI0EuEUT via @HuffPost

— Eugene Chin (@gene038) March 17, 2021