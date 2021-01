Carambola en la carretera I-35 de Laredo; 3 muertos

Fueron 3 fallecidos en el choque múltiple de 11 vehículos a las 04:15 de la tarde del miércoles en la milla 56 de la carretera interestatal 35 carriles al sur, entre las ciudades de Cotulla y Encinal, fueron 13 heridos trasladados en helicópteros a hospitales, solo uno de ellos por tierra a Laredo, el resto por aire a San Antonio.

Se desconoce aún la causa de todo el siniestro, se sabe que hubo un incendio en los zacatales a la orilla de la vía, pero no quién y/o cómo se inició el fuego, cuyo humo cubrió la pista de rodamiento, mediante una densa nube, lo cual provocó la nula visibilidad de los conductores de los automotores participantes.

“Nosotros siempre recomendamos que cuando haya humo, polvo, neblina o cualquier agente externo que impida la visibilidad del conductor de un vehículo motorizado, disminuyan la velocidad, se orillen y paren fuera de la carretera, todo parece indicar que no lo hicieron así, los participantes”, dijo Erick Estrada, Sargento y Vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés).

La “carambola” de vehículos chicos y grandes, fue de 11, participaron de 6 a 7 tracto camiones-remolque y los demás fueron autos ligeros, carros tipo sedán y camionetas “pick up”.

Hasta después de las 12:00 de la noche del miércoles 13 y primeros minutos del jueves 14, la carretera interestatal 35 permaneció cerrada, primero por las maniobras de rescate y luego para el peritaje por parte del DPS.

Los nombres y lugares de residencias de las víctimas y de los lesionados, no han sido dada a conocer por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El Sargento Estrada, dijo que posiblemente en el transcurso de este jueves día 14, si no, hasta el viernes 15, sería posible conocer tales identificaciones.

