Caramelos, dulces y chocolates en México: entre el mercado y la salud

Ciudad de México a 6 de enero de 2021.- México es el segundo país en Latinoamérica en consumo de dulces, solo por detrás de Brasil, de acuerdo con la Cámara de la Industria Alimenticia (1). Anualmente, los mexicanos consumen 4.5 kilogramos de dulces.

Estudios consultados por Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO) indican que, en los primeros ocho meses de 2018, la industria de la confitería creció un 5% en volumen y 12.7% en valor, vendiendo alrededor de 18 mil millones de pesos en canales de mayoreo, según el ISCAM (Información Sistematizada de Canales y Mercados) (2).

En ese periodo fueron el mazapán, la grenetina y el chocolate las categorías con mayor crecimiento, con 15.9%, 14.7% y 14.3%, respectivamente.

Los chocolates, se ubican en la categoría más importante de la industria, representando el 31% de las ventas totales. Ese mismo año, la industria chocolatera creció un 5 por ciento. México ocupa el lugar 13º en producción mundial de esta golosina (3).

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 apunta que 64.6% de los niños entre 5 a 11 años consumen regularmente botanas, dulces y postres. Solo el 35.4% de la población de más de 20 años es asidua a estos productos.

En el país, los caramelos y dulces proporcionan el 6.1% de las calorías aportadas por productos ultraprocesados.

Impactos en la salud de consumo de caramelos

La ingesta excesiva de estos productos puede resultar en afectaciones, pues la Organización Panamericana de la Salud advierte que los dulces, turrones, chocolate y confitería en general, tienen exceso de azúcares libres, lo cual hace que, en grandes cantidades, sean nocivos para la salud (4).

En Latinoamérica, el 8% de la energía alimentaria aportada por productos ultraprocesados proviene de caramelos y chocolates, lo cual es una proporción alta, solo por debajo de las bebidas gaseosas, las galletas, así como los jugos y bebidas endulzadas.

El problema llega al considerar que las calorías que aportan este tipo de alimentos son, en su mayoría, vacías y que contribuyen al consumo excesivo de azúcar en la dieta del mexicano.

Y es que en México se consumen alrededor de 365 kilocalorías al día provenientes de este nutriente, de los cuales 238 son azúcares libres o agregados. Lo anterior, representa un 12.5% de la energía total consumida, lo cual sobrepasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que indica que lo ideal es que el 5% de la energía provenga de este nutriente (5).

Esta sobreingesta se relaciona con un aumento poco sano del peso, desarrollo de diabetes e hipertensión, así como con enfermedades cardiovasculares. En este sentido, una investigación publicada en Estados Unidos encontró una asociación entre una dieta alta en azúcar y mayores probabilidades de morir de enfermedades del corazón.

Dicho estudio longitudinal, que siguió a un conjunto de personas por 15 años, concluyó que las personas que consumían entre el 17 al 21% de sus calorías a través de azúcares añadidos, tenían 38% más riesgo de morir de complicaciones cardíacas (6).

Cabe resaltar que caramelos y chocolates aportan el 11% de los azúcares presentes en alimentos ultraprocesados, así como el 9% de las grasas totales y el 13% de las grasas saturadas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

