Caravana de migrantes hondureños viene a la frontera alentados por llegada de Biden

Una nueva caravana de migrantes hondureños, compuesta por entre 3.000 y 5.000 personas, ha salido la mañana de este viernes desde la ciudad de San Pedro Sula, localizada al suroeste del país centroamericano, con la esperanza de cruzar Guatemala y México en su camino hacia Estados Unidos, alentados por la llegada al Gobierno Joe Biden y un posible cambio en las políticas migratorias de parte del demócrata.

La caravana de migrantes había avanzado a mediodía hasta la localidad norteña de Copán, donde los organizadores decidirán la ruta a tomar para cruzar hacia Guatemala, con dos opciones en mente: los puestos fronterizos de Aguascalientes y El Florido. Mientras, el Gobierno guatemalteco ha afirmado que no permitirá el ingreso de los migrantes y ha desplegado a decenas de militares y policías en las fronteras del país para impedirles el paso.

Los migrantes dejan un país devastado por los huracanes Eta e Iota, golpeado por la pandemia de coronavirus y asfixiado por la violencia. Esta caravana es la segunda que se forma desde diciembre, cuando centenares de hondureños partieron rumbo a Estados Unidos tras el azote de los huracanes, que han dejado a decenas de miles de familias sin hogar ni forma de subsistencia.

La embajada de Estados Unidos en Honduras ha afirmado que sus “socios”, México y Guatemala, no permitirán “que la caravana de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones en toda la región”.

