Carboneros por necesidad

“Tengo más de 40 años en el carbón. Nos pusimos a hacerlo porque se acabaron los riegos y pajes en la región, trabajé siempre desde los 12 años en campo, quisiera que volviera ese tiempo para no andar en esto del carbón, con trabajo dejo esto… pero nos morimos de hambre”, afirmó el carbonero Don José David Galván Villarreal.

Apenas sacan para mal comer, con 63 años a cuestas, está consciente de que no es fácil conseguir empleo, ahora Don José acude al monte a conseguir la materia prima, el mezquite y el huizache para el carbón vegetal. De otro modo, dice, no hay vida.

“Mi padre Valentín Galván nos puso desde chamacos a trabajar, mis hermanos eran regadores y sembrábamos algodón, lo alcancé a ver yo, sorgo y maíz tendría como 10 años, estaba chiquillo”, dijo.

Recordó aquellos años cuando el Distrito 04 estaba en su apogeo y las tierras estaban más que fértiles por extensas hectáreas y se levantaban buenas cosechas décadas anteriores, contrario a los que sucede ahora, de 5 mil, solo se siembran apenas 5 mil hectáreas.

“Sembrábamos mucho sorgo y maíz, todo era distinto, la tierra se trabajaba y nos daba, ahora nada. Quisiera que volviera el tiempo y no andar en esto del carbón, nos daña por dentro al aspirar todo los pulmones los tenemos negros”, indicó.

Su expresión cambia por completo y la endurece cuando recuerda que está mal de salud. El hombre de tez morena. curtido por el abrasador sol de la región, vestido con camiseta y calzado resistente para caminar el monte y resistir el trabajo rudo del campo durante la tala y formación de chavetes parece quebrarse.

“Me he realizado algunos estudios, tengo piedras en el riñón y el corazón crecido, a esta edad tengo que seguir trabajando, no crea que nos ganamos una fortuna, como agricultor lo más que nos pagaban eran 200 pesos diarios, pero al inicio sacaba 120 pesos”, contó.

Elaborar el carbón vegetal requiere fuerza e iniciativa, darle duro con el machete o hacha en mano y si bien les va, con una motosierra que simplifica la tarea, es adentrarse en la vegetación endémica de la región de ramas espinosas y grandes que lastiman y rasgan la carne.

Es toparse con cactáceas que pudieran atravesar la suela del calzado si no es el adecuado o peor aún, toparse con algunas especies peligrosas como las temibles coralillos o víboras de cascabel que causan estragos con su mordedura.

“Hay mucha víbora aquí y nos exponemos… la araña viuda que es peor que la cascabel, las he pisado y pego un brinco de aquí allá, pero nunca me han mordido, por eso uso este calzado de suela gruesa, para la joda”, manifestó.

Los carboneros guardan sus tiempos y dedican algunos minutos para comer sus alimentos, porque hacer carbón no es tarea sencilla. Hay que prender fuego luego de colocar los leños en forma circular, taparlo con láminas y después zacate y tierra arenosa para encenderlo para que empiece el proceso.

“Como ve ahí en ese chavete tardará tres días y tres noches para que rinda, lo regamos por fuera y lo sacamos después de que repose para rinda. De ese chavete no sacamos ni veinte costales y se cocina por dos o tres días dependiendo de la cantidad de leña de mezquite y lo más que sacamos son treinta o cuarenta costales por semana”, explicó el carbonero.

El carbonero con las manos carga los troncos cortados y se mete en el centro del chavete apagado y levanta la leña seca para seguir acomodando media tonelada de leños.

“A nosotros nos lo pagan a 65 pesos y los gastos de nosotros y quinientos pesos de gasolina, apenas sacamos para mal comer; para que mejor me entienda, ponga que sacamos dos mil pesos a la semana, de ahí sale todo… no queda nada”, ejemplificó don José señalando el humeante chavete.

Más de 400 familias sobreviven de la elaboración del carbón vegetal, en su mayoría de los módulos de riego que se dedicaban a la agricultura; ahora algunos habitantes de Nuevo Rodríguez, Nuevo Camarón, Nuevo Anáhuac y Ciudad Anáhuac, se introducen en el monte para trabajar.

“Vivo con mi esposa y trabajo para sacar los gastos, quiero regresar a la labor o a otro empleo que pague más o menos. Estuve trabajando de velador y me pagaban mil quinientos y querían que contara cerveza y camiones, ¿y por el mismo precio? ¡Pues no!”, dijo.

Comentó que en diciembre cumple 64 años, y para la edad que tiene ya se cansa.

Todos los de Rodríguez se dedican a esto, en su mayoría añorando el tiempo de la agricultura, y sus manos reflejan el trabajo duro en el campo endurecidas en jornadas incontables.

“Quisiera que volviera eso, deja más dinero eso, pero la siembra ya no regresa, los gobiernos pagan lo que ellos quieren, es la verdad y yo comprendo que se puede acabar el monte y es vida para nosotros, pero ¿en qué quieren que trabajemos para sobrevivir?”, cuestionó.

Al no contar con otras opciones o recursos o apoyos por las autoridades de los tres gobiernos, aunados a su edad, es difícil encontrar empleo y volver a cultivar la tierra.

“Si vuelve la agricultura mejor pa’mí. No hay apoyos, no crea que yo ya aguanto mucho trabajando en esto del carbón, estoy cansado y seguiré hasta que Diosito me dé fuerzas para trabajar”, concluyó don José.