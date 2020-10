Carlo Acutis: ¿Quién es el ‘Patrono del Internet’, un santo de jeans y tenis?

Carlo Acutis murió a los quince años y, desde entonces, fue declarado venerable y “Patrono del Internet” por la iglesia católica. Este mes, 14 años después de su fallecimiento, será beatificado, lo cual lo acercará en su carrera a la santidad.

Pero ¿quién fue el joven a quien llaman “el primer influencer de Dios”? Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Ahí trabajaban sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano. Sin embargo, meses después, se mudaron a Milán, Italia, en donde él vivió hasta su fallecimiento.

De adolescente, a Carlo Acutis le diagnosticaron leucemia, por la cual falleció a los quince años. Sin embargo, él ofreció su sufrimiento por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia.

En octubre de 2006, Carlo murió y, tal como lo pidió, lo enterraron en Asís por su amor por San Francisco de Asís.

Asimismo, en 2013 comenzó la causa por su canonización. Y el 5 de julio de 2018, el Papa Francisco lo designó venerable. Ahora, el próximo 10 de octubre será beatificado, con lo que Carlo Acutis estará aún más cerca de la canonización.

A pesar de su corta edad, Carlo aprendió a programar para llevar la palabra de Dios a todos en Internet. Antes de morir, creó un sitio web donde catalogaba todos los milagros eucarísticos del mundo.

Desde niño, nunca se perdía la misa diaria y rezaba el rosario con frecuencia. Además, cada semana se confesaba. Y, a partir de los 11 años, comenzó a dar catecismo a los niños de su comunidad. Asimismo, Carlo siempre ayudaba a las personas pobres y sin hogar.

Apenas este jueves, la tumba de Carlo fue abierta para veneración y las autoridades eclesiásticas encontraron su cuerpo completamente incorruptible. A pesar de que murió hace 14 años, su cuerpo se preservó de tal manera que el arzobispo Domenico Sorrentino afirmó que “está destinado a la resurrección”.

El próximo 10 de octubre Carlo será beatificado tras realizar un milagro en un niño en febrero de este año.

📹VIDEO | The body of Carlo Acutis is already on display in Assisi and although Church authorities say it is not incorrupt, its almost intact appearance is beautiful. Carlo died 14 years ago and on October 10 he will be beatified. pic.twitter.com/8fVeNOY7tS

— EWTN News (@EWTNews) October 1, 2020