Intimida el Municipio a colonos: Carmen Lilia Canturosas

La diputada Carmen Lilia Canturosas Villarreal pidió un alto a las intimidaciones que el gobierno municipal está ejerciendo en contra de vecinos de las colonias que ella visita para llevar asistencia social.

“Basta de intimidaciones. El gobierno municipal en lugar de utilizar todo su aparato institucional para recarpetear, tapar baches y ayudar a la gente; lo usa para intimidar a los neolaredenses, tratando de evitar que acudan a una valoración médica, corte de cabello, a abastecerse de cloro, entre otras acciones en nuestras brigadas de la Transformación”, expresó Canturosas Villarreal.

El lunes, la diputada acudió a la colonia El Campanario con la brigada móvil de la Transformación, donde observó a empleados municipales y estatales que fotografiaban a los vecinos que se acercaban a ella y quienes les confirmaron que los vigilaban y pedían no asistir a sus brigadas.

“Lo que más me enoja en este momento es que están hablándoles a los vecinos de la colonia para intimidarlos y que no se acerquen a la brigada. Yo estoy cumpliendo con lo que el Municipio no cumple, con traerles a los habitantes asistencia médica, legal, cumpliendo con la parte que el Municipio ha dejado descuidado. Entonces les pido a los del Municipio que si no ayudan, no estorben. Ahí están hablándoles a los vecinos que si vienen a mis brigadas pues no les darán despensas”, expresó.

La diputada señaló que actualmente existe una guerra sucia; sin embargo, no dejará de trabajar y apoyar a los vecinos de las diversas colonias con servicios que requieren principalmente médico y legales, hasta asesoría migratoria.

