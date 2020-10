Cartelera de películas en cines de nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Estas son las películas que ocupan la cartelera en las salas de cine en Nuevo Laredo, aquí te mostramos horarios de cada una de ellas y una breve descripción para que acudas a la que meas te guste.

Horarios sujetos a cambios en cines

La Cartelera

LOS NUEVO MUTANTES

The New Mutants

Los nuevos mutantes, una película de suspenso y terror original ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentran internados para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños, se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes, y sus amistades, mientras luchan por salir de allí con vida.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 2:30, 3:40, 4:40, 5:45, 6:50 Y 7:50.

CINemex dos laredos

DIGITAL DOBLADA 5:00 Y 7:00.

CINEMARK MALL DEL NORTE

DIGITAL INGLÉS 4:45, 7:20 Y 9:55.

MANICOMIO DEL TERROR

PATIENTS OF A SAINT

Cuando los senderos médicos se llevan al límite, las pruebas más extremas terminan en la isla de St. Leonards, en el Atlántico norte. Una prisión rediseñada para algunos de los criminales más violentos del mundo. Pero cuando un experimento sale mal, toda la isla se convierte en un laberinto aterrador y plagado de enfermedades para los sobrevivientes desesperados.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 2:05, 4:25 Y 6:45.

ZAPATOS ROJOS

Y LOS 7 ENANOS

RED SHOES AND

THE SEVEN DWARFS

Una princesa que ha sido convertida en una enana a causa de un hechizo decide tratar de encontrar los zapatos rojos con los que supuestamente será capaz de revertir su maldición. La tarea, no obstante, no será tan fácil como se imaginaba en un principio.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 2:00, 3:00, 4:10, 5:10 Y 7:20.

CINemex dos laredos

DIGITAL DOBLADA 4:20 Y 6:20.

LA CACERÍA

THE HUNT

Doce extraños se despiertan en un claro del bosque. No saben dónde están ni cómo llegaron ahí. Tampoco saben que han sido elegidos … para un fin muy específico … La Cacería. En la sombra de una oscura teoría de la conspiración en Internet, un grupo de élite mundial se reúne por primera vez en una mansión remota para cazar humanos por deporte. Pero el plan de este grupo está a punto de descarrilarse porque una de las cazadas, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conoce el juego de Los Cazadores mejor que ellos. Ella invierte la situación de los asesinos, acabándolos, uno por uno, mientras se dirige hacia una misteriosa mujer (la dos veces ganadora del Oscar® Hilary Swank) que se encuentra en el centro de todo.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 1:30.

DIGITAL SUBTITULADA 3:35 Y 5:40.

LA ISLA DE LA FANTASÍA

FANTASY ISLAND

En la nueva versión de la Isla de la Fantasía de Blumhouse, el enigmático Sr. Roarke hace realidad los sueños secretos de sus afortunados huéspedes, en un complejo turístico tropical lujoso, pero remoto. Sin embargo, cuando las fantasías se convierten en pesadillas, los invitados tienen que resolver el misterio de la isla para poder escapar con vida.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 7:45.

MALDICIÓN EN EL TERCER PISO

GIRL ON THE THIRD FLOOR

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL SUBTITULADA 5:40 Y 7:40.

CAPITAL HUMANO

HUMAN CAPITAL

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 2:30 Y 4:45.

DIGITAL SUBTITULADA 7:00.

TRES DÍAS Y UNA VIDA

TROIS JOURS ET UNE VIE

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL SUBTITULADA 2:30, 5:05 Y 7:40.

PADRE NO HAY

MÁS QUE UNO

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL ESPAÑOL 5:30 Y 7:40.

BILL & TED SALVANDO

EL UNIVERSO

BILL & TED FACE

THE MUSIC

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 1:45 Y 6:05.

DIGITAL SUBTITULADA 3:55, Y 8:15.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 3:40, 5:40 Y 7:40.

DIGITAL DOBLADA 4:40

LA APARICIÓN

APPARITION

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL SUBTITULADA 2:35, 4:30, 6:25 Y 8:20.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 4:40 Y 6:40.

LUPIN III: EL PRIMERO

LUPIN III: THE FIRST

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 3:30, 5:45 Y 8:00.

JUEGA O MUERE

PLAY OR DIE

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL SUBTITULADA 2:30 Y 4:35.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 7:10.

¡SCOOBY!

¡SCOOB!

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 1:40, 3:50 Y 6:00.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 2:40.

Cartelera

TROLLS 2: WORLD TOUR

Trolls 2: World Tour es una nueva aventura que llevará a Poppy (Belinda) y Ramón (Benny Ibarra) mucho más allá de lo que habían conocido antes, descubriendo que no son más que una de las seis tribus de Trolls diferentes, repartidas en seis tierras diferentes y dedicadas a seis tipos diferentes de música: Funk, Country, Techno, Clásica, Pop y Rock. Su mundo está a punto de expandirse y volverse mucho más ruidoso.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 3:15, 5:20 Y 7:25.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 3:00.

COMO PERROS Y GATOS 3: ¡PATAS UNIDAS!

CATS & DOGS 3 PAWS UNITE!

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 3:00, 5:00 Y 7:00.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 3:40.

TENET

TENET

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 2:00 Y 8:00.

DIGITAL SUBTITULADA 5:00.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 4:30 Y 7:30.

CINEMARK MALL DEL NORTE

DIGITAL INGLÉS 4:35, 5:50, 8:20 Y 9:20.

CINÉPOLIS REFORMA

DIGITAL DOBLADA 3:30, 4:15, 5:45, 6:30 Y 8:00.

DIGITAL SUBTITULADA 2:45, 5:00 Y 7:15.

CINÉPOLIS MÉXICO

DIGITAL DOBLADA3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00 Y 8:00.

CINEMEX DOS LAREDOS

DIGITAL DOBLADA 3:20, 4:40, 6:40 Y 7:20.

ESTRENO DE LA SEMANA

VENGANZA IMPLACABLE

HONEST THIEF

Tom Carter (Liam Neeson) es un ladrón de bancos, quien conoce al amor de su vida, Annie (Kate Walsh). Cuando él decide entregarse y llevar una vida honrada, el caso cae en manos de un agente corrupto del FBI y todo se vuelve mucho más peligroso y difícil. Tom se verá obligado a utilizar todas sus artimañas para limpiar su nombre

ACTORES: Liam Neeson, Robert Patrick, Jai Courtney, Kate Walsh.

DIRECTOR: Mark Williams.

GÉNERO: Acción.

cartelera

AQUÍ puedes corroborar La cartelera