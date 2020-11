Cartilla militar: Qué es, para que sirve y porqué es importante tramitarla

Compartir esta publicación













Además de la credencial de elector, otro de los documentos que debes tramitar en México al cumplir la mayoría de edad, es la Cartilla Militar, algunos deben ir a “marchar” a los cuarteles militares y los más afortunados, sólo deben de acudir a recogerla.

Pero, por qué nace la idea de realizar un Servicio Militar al cumplir los 18 años, de acuerdo con la Sedena, es una obligación que tiene el siguiente objetivo:

“El disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales.

“Asimismo, para fortalecer los valores morales, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la patria”, dice la página oficial de la Sedena.

Anteriormente se decía que, además de ser una obligación moral, era un trámite muy necesario ya que, además de ser un documento oficial de identificación, era necesario para lograr algunos trámites, como la titulación de una carrera.

La cartilla militar se considera una identificación oficial y puede servir para presentarla en ciertos trámites, por ejemplo, obtención de visa, pasaporte, empleos, sin embargo, no es exclusiva ni una implementación para identificarse.

Se tiene la idea de que si no se cuenta con la cartilla militar, no se puede tramitar un documento tan importante como la visa, sin embargo, esto no es cierto. La cartilla se puede presentar para la mayoría de trámites importantes que hacemos en la vida, pero no forzosamente. Es el mismo caso para contraer matrimonio civil o religioso.

La cartilla tampoco es obligatoria para solicitar y emplearse en algún puesto de trabajo, sin embargo, existe la creencia de ser indispensable para el sector público. Esto solo sería aplicable para un puesto afín con las Fuerzas Armadas del país.

En realidad, obtener la cartilla militar es una responsabilidad de cada ciudadano con el país, pues se está prestando un servicio solidario.

