Hombre construye su casa en forma de cámara; sus hijos se llaman Canon, Nikon y Epson

INDIA.- A lo largo del mundo hay historias de todo tipo, algunas que podrían ser consideradas irracionales por unos cuantos, pero muy bien vistas y admiradas por otros. Eso es justamente lo que la historia de Ravi Hongal, un fotógrafo profesional de 49 años, de Belgaum, India, provocó en la opinión pública: construyo su casa con forma de cámara vintage.

Este hombre obsesionado con la fotografía construyó una casa en forma de cámara, con resultados espectaculares que cualquiera podría notar, sin embargo su gusto no quedó ahí, hizo algo que es considerado por muchos como “raro”.

Hongal se gastó alrededor de 95 mil dólares en la construcción de su espectacular domicilio de tres pisos en forma de cámara vintage.

La vivienda cuenta con una ventana en forma de lente, flash y una tarjeta SD.

Decidió poner a sus tres hijos los nombres de marcas icónicas del rubro que tanto le apasiona; Canon, Nikon y Epson.

