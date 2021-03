Este es el personaje que morirá en la Temporada 5 de la Casa de Papel

Compartir esta publicación













La trama de la emocionante serie de Netflix, La Casa de Papel estrenará su quinta temporada pronto y se ha filtrado que podría haber muertes de los personajes más queridos.

En las cuatro temporadas de La Casa de Papel, se han registrado muertes de todo tipo una de las más impactante es sin duda la de Nairobi.

Otra es la de Berlin, que aunque su muerte estaba anunciada por una enfermedad terminal, la manera en que se fue dejo a todos impactados.

Otra de las muertes fue la de Oslo, por ejemplo. Muy significativa porque fue la primera muerte de uno de los protagonistas de la serie. O la de Moscú, que murió abatido a tiros por la policía.

También Gandía fue acribillado como venganza por la muerte de Nairobi.

La muerte que aseguran sucederá en la quinta temporada es la de Río, y aunque muchos también aseguran que es especulación, pareciera que el mismo actor que da vida al personaje, hizo un spoiler.

El actor Miguel Herrán, encargado de dar vida al personaje Río, subió una foto a su cuenta de Instagram. En ella se podía ver al actor tras terminar el rodaje de una escena de la nueva temporada de la serie, con el mono rojo y una gran herida.

Pero por si esto no fuese suficiente como para levantar suspicacias, la publicación iba acompañada de la canción The End, de la banda The Doors. De confirmarse la noticia, esta muerte será una de las más dolorosas que se haya producido jamás en todas las temporadas de esta serie. Los fuertes rumores sobre la muerte de Río en la quinta temporada de La Casa de Papel cayeron como un bomba entre la comunidad de fans de la serie. Sin embargo muchos creen que no será la única y que, por tanto, habrá todavía más.

