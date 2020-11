Retoma fuerza Covid en Laredo; surgen 336 casos

LAREDO, TEXAS.- La alerta roja por el Covid-19 volvió a encenderse al reportarse 331 nuevos casos con lo que la cifra de casos positivos en los primeros 10 días de noviembre se elevó a mil 81.

Un informe del Departamento de Salud indicó que el lunes se reportaron 16 mil 227 casos positivos del virus y ayer, la cifra fue 16 mil 558 para registrar la cifra más alta de contagios en un día en todo noviembre.

El reporte señaló además que se registró un nuevo fallecimiento en la persona de una mujer de 50 años por lo que ya son 11 decesos en los primeros 10 días del mes de noviembre y 367 desde que inició la pandemia en el mes de marzo.

Oficiales de salud han hecho 85 mil 726 pruebas de Covid-19 en la ciudad con 934 pacientes con el virus activo y 15 mil 257 que ya se recuperaron del virus.

El número de personas hospitalizadas por las complicaciones del virus subió de 63 el lunes a 73 este martes elevando a un 11.7% el número de pacientes Covid en las camas.

De los 73 pacientes en hospitales, las autoridades de salud reportaron que 26 de ellos están en cuidados intensivos.

Este posible rebrote de Covid-19 en la ciudad hizo que las autoridades redoblaran el llamado a la población para mantenerse lo más posible en sus casas y evitar las reuniones sociales masivas ya que son el principal riesgo para infectarse.

TE PUEDE INTERESAR: A diario enferman dos de neumonía en Nuevo Laredo

También se pidió a la comunidad mantener la distancia social de seis pies en sitios públicos, usar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.

Otra recomendación es la de vacunarse contra la influenza lo más pronto posible, en especial aquellas personas con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes además de enfermedades del corazón.

Se hizo además un llamado para realizarse pruebas de Covid-19 gratuitas en los cuatro quioscos instalados por el gobierno municipal en el parque Independence Hills, en la Biblioteca McKendrick-Ochoa-Salinas, en la cuadra 1100 de Zaragoza y en el parque Father McNaboe.

Mientras tanto en Nuevo Laredo se dieron a conocer de manera oficial cinco nuevos contagios de Covid-19 en 4 hombres y una mujer en un rango de 21 a 45 años.

Con las cifras anteriores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la ciudad suma 2 mil 615 diagnósticos positivos, de los cuales 2 mil 188 ya se consideran recuperados, 104 aún activos y 323 defunciones por causas atribuibles al coronavirus.

#CityofLaredo #COVID19Update 11/10 – As of 12:00 p.m. – 85,726 people have been tested; 16,558 are positive (934 active); 15,257 have recovered (estimated); and 367 died. 73 are hospitalized (26 ICU). For more information: pic.twitter.com/Uavgklz90T

— City of Laredo (@cityoflaredo) November 10, 2020