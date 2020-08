Casos de coronavirus en Texas tocan su nivel máximo

Austin, Texas.- La tasa de casos de coronavirus en Texas ha

llegado a sus niveles más altos de la pandemia, y las autoridades

estatales aún no pueden explicar la razón.

La tasa de infecciones en Texas estaba el jueves en un promedio para

siete días de 24 por ciento, lo que significa que casi una de cada cuatro

pruebas dieron positivo. El alza se produce en momentos en que miles de

escuelas en el estado han reabierto esta semana.

El gobernador republicano Greg Abbott dice que las autoridades de salud

del estado encargaron a un equipo de análisis de datos que examine la

tendencia reciente. El número de pruebas ha caído drásticamente en

Texas, donde el promedio diario ha bajado a la mitad de los niveles

registrados en julio.

Funcionarios dicen que la disponibilidad de suministros para pruebas no

es el problema. Los funcionarios del condado de Dallas dicen que la

demanda de pruebas ha bajado 40 por ciento.

Expertos de salud temen que las largas filas para pruebas en el verano y las también largas esperas de los resultados estén desalentando a las personas sin síntomas.

La elevada tasa de infecciones amenaza con extender el cierre de los

bares en Texas. Abbott dice que el número tiene que estar por debajo de

10 por ciento antes de que el estado pueda considerar una reapertura de

los bares, que han estado cerrados desde junio.

