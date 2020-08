Aumentan casos de Covid-19 dentro de cárceles

Centros de detención en el Condado de Webb registran más casos positivos, de Covid-19 además de los fallecimientos, por lo que existe preocupación por parte de las autoridades

El número de contagios de Covid-19 en los centros carcelarios del Condado de Webb sigue en aumento ante la preocupación de las autoridades.

El doctor Victor Treviño, autoridad médica en Laredo, dijo que ya son 855 casos positivos de Covid-19, además de tres muertes.

En el Centro de Detención de Webb se reportaron 226 prisioneros infectados del virus y un total de 27 carceleros, para tener 253.

En el Centro de Detención Rio Grande, las autoridades informaron de 372 internos contagiados y 48 empleados, con tres muertes asociadas al virus. En la Cárcel del Condado de Webb se dio a conocer que se han registrado 137 casos entre prisioneros, pero solamente 15 tienen el virus activo y hay 45 contagios entre el personal, pero solamente siete estan activos.

La Autoridad Medica local decretó cuarentena en el Centro de Detención de Webb y en el Centro Rio Grande, pero no en la Carcel del Condado.

Treviño dijo que en los centros carcelarios se toman todas las medidas sanitarias, para tratar de evitar más contagios, pero es una situación complicada, ya que se trata de lugares de confinamiento donde es fácil propagar un virus.

Los encargados de los centros de detención y de la cárcel aplican estrictas medidas de seguridad como el uso de cubrebocas y el monitoreo de los prisioneros.

“Estamos en constante comunicación con los encargados de estos lugares para monitorear la situación y establecer protocolos de seguridad que ayuden a reducer los contagios”, dijo el funcionario.

#CityofLaredo #COVID19Update 8/16 – As of 12pm – 25,687 people have been tested; 9,552 are positive (2,373 active); 15,085 are negative; 1,050 are pending; 6,986 have recovered (est.); & 193 have died. 178 are hospitalized (71 in ICU)

For more information https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/ee1EilzMON

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 16, 2020