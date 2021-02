Causa daños considerables

Compartir esta publicación













Fuerte choque provocó el conductor de un Honda Accord, ya que por ir acelerado y alcoholizado, se pasó la luz roja por la calle Chihuahua y en Leandro Valle fue chocado por el chofer de un Dodge Charger que terminó estrellándose contra la pared de un consultorio médico, mientras que el carro del responsable fue a pegar contra la parte trasera de una camioneta estacionada en una cochera particular y la metío hasta la cocina.

Todo esto paso a las 5:00 de la mañana del domingo en el crucero de Chihuahua y Leandro Valle en terrenos de la colonia Guerrero, reportándose cuantiosos daños materiales en los tres vehiculos y dos propiedades.

El consultorio médico quedó dañado luego del percance ocurrido en Leando Valle y Chihuahua.

El desaguisado lo provocó el conductor del Honda Accord 2018, identificado como Julio César, quien no no aportó mayores datos generales ya que andaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y el médico que lo examinó, decretó que no estaba apto para andar conduciendo.

El choque se presentó en la madrugada de ayer.

El perito vial Hilario Salas Briones informó en su parte de novedades, que el auto Honda Accord se desplazaba de por la calle Chihuahua y al llegar a Laenadrio Valle, su conductor no respetó la lu roja del semaforo.

Julio César se pasó de largo solo para que su carro fuera chocado por un Dodge charger 2015 manejado por Rafael, de 27 años, quien iba de norte a sur por Leandro Valle y que del impacto, se estampó contra la pared de un consutorio médico.

Ya descontrolado, el carro Honda Accord se desplazó hacia la avenida Leandro Valle y pegó contra la parte trasera de una camioneta Ford F-150 que estaba estacionada en la cochera de un negocio y del golpe, la troca destrozó un ventanal y causó daños en su interior.

Los autos resultaron con daños de consideración.

Oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad retuvieron a Julio César ya que andaba bajo los efectos del alcohol y fue llevado a las oficinas de la corporación para ser certificado por el médico, resultando el susodicho con segundo grado de alcohol en la sangre y no apto para conduccir, por lo que se quedo a dormir la mona.