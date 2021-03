Causa indignación escuela de Texas que pide a niñas obedeciencia a los hombres

A través de redes sociales indignó una tarea de un colegio de Lubbock, texas, donde pidieron a las niñas obediencia total a los hombres bajo el pretexto de que aprenderán reglas de caballerosidad. La foto de la actividad fue compartida en Twitter por Brandi D. Addison Davis, una periodista del Dallas Morning News.

Las reglas de caballerosidad que repartieron a los alumnos son situadas en la Edad Media, cuando creían que las niñas debían bajar la cabeza ante la presencia de un hombre, hacer reverencias, limpiarles, cocinarles y llevarles las bebidas; ese tipo de tareas fueron también asignadas por la Shallowater High School.

La tarea en la que la escuela pidió a las niñas obedecer a los hombres causó molestia entre los padres porque las estudiantes habían cumplido con todas las actividades y, en caso de que ellas quisieran obtener una mejor nota, tenían que ser consideradas dignas.

Here’s a really … interesting … assignment on chivalry from @shallowaterisd. They are requiring the female students to lower their heads and curtsy for men; clean up after men; cook for and bring a drink to the men’s class. This goes on for the entire day … even at home. pic.twitter.com/i81Zr2iAva

— Brandi D. Addison Davis 🗞 (@BrandiDAddison) March 3, 2021